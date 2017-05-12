مقتل رجل شرطة في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية2017-05-12 18:43:26
قالت وسائل إعلام أمريكية إن شخصين نقلا إلى المستشفى بعدما أطلق مسلح النار في دار للرعاية بقرية في ولاية أوهايو اليوم الجمعة.
وأوضحت الشرطة أن مطلق النار تم تحييده في أعقاب الهجوم الذي استهدف أيضا رجل شرطة أدى لمقتله، لكن لا يعرف ما إن كان المهاجم بين المصابين الإثنين.
ونقلت “فوكس نيوز” عن شاهد عيان قوله: إنه سمع صوت إطلاق نار، عندما كان يقل أطفاله من مركز باين كيرك للرعاية في قرية كيركيرسفي الصغيرة، التي يسكنها بضع مئات.
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