استدعت نيابة الصف، برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس النيابة، صاحب مصنع حديد الصف، الذى شهد انفجارا داخل فرن الصهر، أدى الى إصابة 4 مهندسين صينيين الجنسية، ومهندس مصرى، تم نلقهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، كما طلبت مندوب السفارة الصينية فى القاهرة لمتابعة التحقيقات، وأمرت بتشكيل لجنة فنية من وزارة الصناعة، لفحص ومعاينة المصنع وطلبت تقرير المعمل الجنائى .

وكشفت التحقيقات، أنه أثناء الاستعداد لتشغيل فرن لصهر الحديد، انقطعت وصلة المياه الخاصة بالفرن، ما أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة حتى بلغت 4000 درجة مئوية مما أدى إلى حدوث انفجار، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وإصابة المهندسين بحروق متفرقة، ليتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، إذ أن الحروق وصفت أنها من الدرجة الأولى.

كانت التحريات الأولية، كشفت أن المصنع سيتم افتتاحه بشراكة مصرية صينية، وأنه ما زال تحت التجهيز، وأثناء الاستعداد لتشغيل فرن لصهر الحديد، انقطعت وصلة المياه الخاصة بالفرن، ما أدى إلى حدوث انفجار، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وأصيب المهندسون بحروق متفرقة، ليتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

كان المقدم محمد عبد الشكور رئيس مباحث مركز شرطة الصف قد تلقى بلاغًا يفيد حدوث حريق بمصنع حديد، فانتقل رجال الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، وتبين إصابة 5 مهندسيين صينين ومصريين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.