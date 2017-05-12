طلبت نيابة الصف برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، تحريات الأجهزة الأمنية حول انفجار فرن لصهر الحديد داخل إحدى المصانع الجديدة بمنطقة الصف، ما أسفر عن إصابة 5 مهندسين مصريين وصينيين الجنسية، وطلبت تقرير واف عن حالتهم الصحية تمهيدًا للاستماع لأقوالهم.

وكشفت التحريات الأولية، أن المصنع سيتم افتتاحه بشراكة مصرية صينية، وأنه ما زال تحت التجهيز، وأثناء الاستعداد لتشغيل فرن لصهر الحديد، انقطعت وصلة المياه الخاصة بالفرن، ما أدى إلى حدوث انفجار، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وأصيب المهندسين بحروق متفرقة، ليتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وكان المقدم محمد عبد الشكور رئيس مباحث مركز شرطة الصف قد تلقى بلاغًا يفيد حدوث حريق بمصنع حديد، فانتقل رجال الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وتبين إصابة 5 مهندسيين صينين ومصريين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.