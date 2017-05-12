 Moheet on google
الجمعة 12 مايو 2017 07:01 مساءً
روابط سريعة
النيابة تطلب التقرير الطبى لـ5 مهندسين أصيبوا فى انفجار فرن مصنع بالصف
محكمة ‎

النيابة تطلب التقرير الطبى لـ5 مهندسين أصيبوا فى انفجار فرن مصنع بالصف

2017-05-12 18:29:36
وكالات

طلبت نيابة الصف برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، تحريات الأجهزة الأمنية حول انفجار فرن لصهر الحديد داخل إحدى المصانع الجديدة بمنطقة الصف، ما أسفر عن إصابة 5 مهندسين مصريين وصينيين الجنسية، وطلبت تقرير واف عن حالتهم الصحية تمهيدًا للاستماع لأقوالهم.
وكشفت التحريات الأولية، أن المصنع سيتم افتتاحه بشراكة مصرية صينية، وأنه ما زال تحت التجهيز، وأثناء الاستعداد لتشغيل فرن لصهر الحديد، انقطعت وصلة المياه الخاصة بالفرن، ما أدى إلى حدوث انفجار، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وأصيب المهندسين بحروق متفرقة، ليتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.
وكان المقدم محمد عبد الشكور رئيس مباحث مركز شرطة الصف قد تلقى بلاغًا يفيد حدوث حريق بمصنع حديد، فانتقل رجال الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وتبين إصابة 5 مهندسيين صينين ومصريين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3