النيابة تطلب التقرير الطبى لـ5 مهندسين أصيبوا فى انفجار فرن مصنع بالصف2017-05-12 18:29:36
طلبت نيابة الصف برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، تحريات الأجهزة الأمنية حول انفجار فرن لصهر الحديد داخل إحدى المصانع الجديدة بمنطقة الصف، ما أسفر عن إصابة 5 مهندسين مصريين وصينيين الجنسية، وطلبت تقرير واف عن حالتهم الصحية تمهيدًا للاستماع لأقوالهم.
وكشفت التحريات الأولية، أن المصنع سيتم افتتاحه بشراكة مصرية صينية، وأنه ما زال تحت التجهيز، وأثناء الاستعداد لتشغيل فرن لصهر الحديد، انقطعت وصلة المياه الخاصة بالفرن، ما أدى إلى حدوث انفجار، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وأصيب المهندسين بحروق متفرقة، ليتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.
وكان المقدم محمد عبد الشكور رئيس مباحث مركز شرطة الصف قد تلقى بلاغًا يفيد حدوث حريق بمصنع حديد، فانتقل رجال الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وتبين إصابة 5 مهندسيين صينين ومصريين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
«الأرصاد»: موجة حارة ابتداءً من الغد
أكد خبير الأرصاد الجوية وحيد سعودي، أن درجات الحرارة تستمر حول معدلاتها الطبيعية، موضحا أن درجات الحرارة معتدلة على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة ...Fri, 12 May 2017 08:43:58 GMT
-
الصراع يتجدد بين «روتانا» و«الهضبة»
طالبت شركة روتانا النجم عمرو دياب بتعويض قدره 6 ملايين دولار على الرغم من هزيمة الشركة وخسارتها لجميع الدعاوى والقضايا التي أقامتها ضد الميجا ستار عمرو دياب والتي ...Fri, 12 May 2017 09:17:56 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT