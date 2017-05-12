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إجراءات أمنية مشددة في احتفالات عيد القديسة «دميانة» بالدقهلية
دير القديسة دميانة
دير القديسة دميانة

إجراءات أمنية مشددة في احتفالات عيد القديسة «دميانة» بالدقهلية

2017-05-12 18:16:31
متابعات

يبدأ العديد من الأقباط بمركز بلقاس محافظة الدقهلية  اليوم الجمعة احتفالاتهم، بعيد “القديسة دميانة” وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط “مبنى دير دميانة”.
يذكر أن هذا العيد يقام سنويا في الفترة ما بين 12 إلى 30 مايو الجاري.
وفي السياق نفسه ، منعت الأجهزة الأمنية المبيت بالخيام بمحيط الدير لدواع أمنية، كما منعت دخول أي سيارات بمحيط الدير.

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