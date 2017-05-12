يبدأ العديد من الأقباط بمركز بلقاس محافظة الدقهلية اليوم الجمعة احتفالاتهم، بعيد “القديسة دميانة” وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط “مبنى دير دميانة”.

يذكر أن هذا العيد يقام سنويا في الفترة ما بين 12 إلى 30 مايو الجاري.

وفي السياق نفسه ، منعت الأجهزة الأمنية المبيت بالخيام بمحيط الدير لدواع أمنية، كما منعت دخول أي سيارات بمحيط الدير.