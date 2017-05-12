اعتقال 14 عضوًا من حزب الشعوب الديمقراطي في كردستان تركيا

اعتقلت السلطات المختصة 14 عضوًا من حزب الشعوب الديمقراطي بمحافظة إيدير في كردستان تركيا، بتهمة الانتماء والترويج لحزب العمال الكوردستاني.

وحسب شبكة “رووداو” قامت القوات التابعة للجندرمة في محافظة إيدير، بتنفيذ عمليات عسكرية في عدة مناطق، أسفرت عن اعتقال 14 عضوًا من حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة الانتماء والترويج لحزب العمال الكوردستاني، ومنهم الرئيس المشترك لفرع تنظيمات “إيدير” حسن صفا.

وبعد إجراءات الفحوصات الصحية والتحقيق مع جميع المعتقلين، نقلوا إلى المحكمة وتم احتجاز 6 منهم بقرار من القاضي فيما أفرج عن آخر بكفالة، كما تم تأجيل جلسات محاكمة 7 آخرين منهم.