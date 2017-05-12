"أرامكو" السعودية تختار شريكا أمريكيا لمشروع على أراضيها2017-05-12 18:05:09
قالت مصادر مطلعة إن شركة النفط السعودية”أرامكو” تقترب من اختيار شريك لمشروع مشترك للإشراف على مشاريع البنية التحتية شبه الحكومية في المملكة.
وأبلغت المصادر وكالة “رويترز”، أن الكشف عن حيثيات المشروع المشترك سيصدر في 20 مايو الجاري خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية.
ووفقا للمصادر، فإن “غاكوبز إنغنيرينغ” الأمريكية هي المرشح الأوفر حظا لتصبح الشريك في المشروع المشترك الذي من المتوقع أن يشارك فيه صندوق الاستثمارات العامة.
وتعمل الحكومة السعودية، التي تأثرت إيراداتها سلبا بانخفاض أسعار النفط، على خفض التكاليف في مشاريع البنية التحتية الحكومية.
وفي فبراير عينت “بكتل كورب” الأمريكية لإقامة وتشغيل مكتب لإدارة المشروعات بهدف الحد من أوجه القصور في مثل تلك المشاريع.
وتشارك “أرامكو”، التي تستعد لطرح عام أولي من المتوقع أن يكون الأكبر في تاريخ الشركات، في مشاريع نفطية وإدارة المشاريع في مجالات البنية التحتية والمشاريع غير النفطية.
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