 Moheet on google
الجمعة 12 مايو 2017 07:06 مساءً
روابط سريعة
القبض على موظفة بـ«البريد» اختلست 100 ألف جنيه من حساب أحدى العملاء
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القبض على موظفة بـ«البريد» اختلست 100 ألف جنيه من حساب أحدى العملاء

2017-05-12 18:11:46
متابعات

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا القبض على موظفة بمكتب البريد لاتهامها بسرقة حساب توفير خاص بأحدى العملاء.
وقد أشار الموقع الإلكتروني لقناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم، أن السلطات الأمنية  قد تبين لها أن المتهمة “م.ز” قد اختلست مبلغ 100 ألف جنيه من حساب المواطنة “أ.ف” بعد أن قامت باستلام المبالغ المالية من العملاء واستخراج ايصالات الإيداع بقيمة أقل والاستيلاء على الفارق.
وقد تم احتجاز المتهمة بمركز نجع حمادي وجاري عرضها على النيابة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3