ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا القبض على موظفة بمكتب البريد لاتهامها بسرقة حساب توفير خاص بأحدى العملاء.

وقد أشار الموقع الإلكتروني لقناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم، أن السلطات الأمنية قد تبين لها أن المتهمة “م.ز” قد اختلست مبلغ 100 ألف جنيه من حساب المواطنة “أ.ف” بعد أن قامت باستلام المبالغ المالية من العملاء واستخراج ايصالات الإيداع بقيمة أقل والاستيلاء على الفارق.

وقد تم احتجاز المتهمة بمركز نجع حمادي وجاري عرضها على النيابة.