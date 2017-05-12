على الرغم من كون قناة “فوكس نيوز” معروفة بتعاطفها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،فقد انتهزت إحدى المذيعات فيها فرصتها لتشن هجوما على روسيا وترامب باللغة الروسية.

وفوجئ مشاهدو برنامج “ClapBack”، عندما بدأت المقدمة جولي روجينسكي كلمات الترحيب باللغة الروسية مؤكدة أن برنامجها هو محفل لحماية موقع “تويتر” من “كل من يرسل إلينا أشياء مروعة يوميا”.

ولم توضح ماهي “الأشياء المروعة” ومن المعتدون على “تويتر”، بل عادت للحديث بالانجليزية واعتذرت أمام المشاهدين، قائلة إنها بسبب “قضية ترامب الروسية” أصبحت تشعر بحرية أكبر عندما تتحدث باللغة الروسية، وتريد أن تظهر لـ”حكامنا المحتملين” أنها تتحدث بلغتهم.

وفي هذا السياق، اتهمت رجينسكي روسيا بأنها بعد توغلها في دولة ما أو جرها إلى منطقة نفوذها، تجبر السكان المحليين فورا على دراسة اللغة الروسية.

كما تطرقت الصحفية إلى موضوع لقاء ترامب مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقره بالبيت الأبيض والسماح لمصور روسي بحضور اللقاء، وذلك في اليوم نفسه الذي أقال فيه الرئيس الأمريكي مدير FBI. وزعمت أن المصور الروسي لم يضع فرصته بزرع أجهزة تجسس ما في المكتب البيضاوي.