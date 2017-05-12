توقيف رئيس تحرير النسخة الإلكترونية لـ "جمهورييت" في تركيا2017-05-12 17:56:18
أوقفت السلطات التركية أوغوز غوفين رئيس تحرير النسخة الإلكترونية لصحيفة “جمهورييت” المعارضة في إسطنبول، بعد توقيف نحو 20 من زملائه في الأشهر الماضية.
وأعلن غوفين بنفسه نبأ التوقيف من خلال تغريدة على صفحته في موقع “تويتر”، فيما أكدت الصحيفة على موقعها أنها لا تزال تجهل أسباب التوقيف.
من جانبها، أشارت وكالة أنباء “الأناضول” الرسمية إلى أن الشرطة أوقفت الصحفي في إطار تغطيته لخبر وفاة مدع تركي عام في حادث سير مطلع الأسبوع الحالي، علما أن المدعي كان مكلفا بملاحقة عدد من المشتبه بهم في محاولة الانقلاب في 15 يوليو الماضي.
ذكر أن السلطات أوقفت عددا من الصحفيين والموظفين في “جمهورييت” في مقدمتهم رئيس الصحيفة أكين أتلاي ورئيس التحرير مراد صاوبنجو وسلفه جان دوندار، حيث اتهمت هؤلاء بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني أو تقديم الدعم له ولحركة المعارض فتح الله غولن.
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