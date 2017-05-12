تعرف على مواعيد التشغيل الجديدة للمترو في شهر رمضان

انتهت شركة المترو الإنفاق من إعداد جدول تشغيل خطوطها الثلاثة خلال شهر رمضان الكريم.

وجاء جدول تشغيل المترو طوال الشهر الكريم، ومواعيد العمل الجديدة المعمول بها كالأتي:.



ـ يبدأ العمل بالمواعيد الجديدة مع أول يوم فى شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

ـ ساعات تشغيل المترو تستمر حتى الساعة 2.30 صباحًا بعد مدها ساعة وربع طوال الشهر الكريم.

ـ آخر رحلة تنطلق من محطات البداية بالخطوط الثلاثة الساعة الواحدة صباحًا، ما عدا الخط الأول تنطلق 12.40 بعد منتصف الليل.

ـ قطارات آخر رحلة بالخط الأول تلتقى مع قطارات آخر رحلة بالخط الثانى بمحطة أنور السادات الساعة 1.30 صباحًا.

ـ قطارات آخر رحلة بالخط الثانى تلتقى مع قطارات آخر رحلة بالخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 1.25 صباحًا.

ـ تشغيل المترو فى رمضان يبدأ الساعة 5.30 صباحًا بالخطوط الثلاثة.

ـ ساعات تشغيل المترو طوال رمضان تصل إلى 21.15 ساعة وتصل فترة التوقف لـ 2.45 ساعة.

ـ أقل زمن تقاطر بالخط الأول 3 دقائق وبالخط الثانى 4 دقائق وبالخط الثالث 5 دقائق.

ـ المترو يعمل بانتظام على مدار اليوم من 5.30 صباحًا حتى 2.30 صباح اليوم التالى بما فى ذلك وقت الإفطار.

ـ جدول تشغيل قطارات الخط الأول طوال رمضان يبلغ 520 رحلة والخط الثانى 660 رحلة والخط الثالث 430 رحلة يوميًا .

ـ مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات تبدأ من 7 صباحًا وتنتهى 3 عصرًا.