تعرف على مواعيد التشغيل الجديدة للمترو في شهر رمضان2017-05-12 18:27:35
انتهت شركة المترو الإنفاق من إعداد جدول تشغيل خطوطها الثلاثة خلال شهر رمضان الكريم.
وجاء جدول تشغيل المترو طوال الشهر الكريم، ومواعيد العمل الجديدة المعمول بها كالأتي:.
ـ يبدأ العمل بالمواعيد الجديدة مع أول يوم فى شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.
ـ ساعات تشغيل المترو تستمر حتى الساعة 2.30 صباحًا بعد مدها ساعة وربع طوال الشهر الكريم.
ـ آخر رحلة تنطلق من محطات البداية بالخطوط الثلاثة الساعة الواحدة صباحًا، ما عدا الخط الأول تنطلق 12.40 بعد منتصف الليل.
ـ قطارات آخر رحلة بالخط الأول تلتقى مع قطارات آخر رحلة بالخط الثانى بمحطة أنور السادات الساعة 1.30 صباحًا.
ـ قطارات آخر رحلة بالخط الثانى تلتقى مع قطارات آخر رحلة بالخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 1.25 صباحًا.
ـ تشغيل المترو فى رمضان يبدأ الساعة 5.30 صباحًا بالخطوط الثلاثة.
ـ ساعات تشغيل المترو طوال رمضان تصل إلى 21.15 ساعة وتصل فترة التوقف لـ 2.45 ساعة.
ـ أقل زمن تقاطر بالخط الأول 3 دقائق وبالخط الثانى 4 دقائق وبالخط الثالث 5 دقائق.
ـ المترو يعمل بانتظام على مدار اليوم من 5.30 صباحًا حتى 2.30 صباح اليوم التالى بما فى ذلك وقت الإفطار.
ـ جدول تشغيل قطارات الخط الأول طوال رمضان يبلغ 520 رحلة والخط الثانى 660 رحلة والخط الثالث 430 رحلة يوميًا .
ـ مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات تبدأ من 7 صباحًا وتنتهى 3 عصرًا.
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