 Moheet on google
الجمعة 12 مايو 2017 07:14 مساءً
روابط سريعة
اجتماع أمني طارئ في ساحل العاج بعد تمرد جنود
الشرطة في كوت ديفوار - ساحل العاج

اجتماع أمني طارئ في ساحل العاج بعد تمرد جنود

2017-05-12 17:40:24
متابعات

صرح مصدر بوزارة الدفاع في ساحل العاج بأن مجلس الأمن القومي بالبلاد عقد اجتماعا طارئا اليوم الجمعة بعد أن ترك جنود ساخطون ثكناتهم وسط خلاف على العلاوات والمكافآت.

وخرج جنود في عدد من البلدات والمدن إلى الشوارع وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء.

ويضم مجلس الأمن القومي الرئيس الحسن واتارا ووزيري الدفاع والداخلية إضافة إلى القيادة العليا لقوات الأمن.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3