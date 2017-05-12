اجتماع أمني طارئ في ساحل العاج بعد تمرد جنود

صرح مصدر بوزارة الدفاع في ساحل العاج بأن مجلس الأمن القومي بالبلاد عقد اجتماعا طارئا اليوم الجمعة بعد أن ترك جنود ساخطون ثكناتهم وسط خلاف على العلاوات والمكافآت.

وخرج جنود في عدد من البلدات والمدن إلى الشوارع وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء.

ويضم مجلس الأمن القومي الرئيس الحسن واتارا ووزيري الدفاع والداخلية إضافة إلى القيادة العليا لقوات الأمن.