تعرضت الأنظمة الإلكترونية في دوائر الصحة العامة في بريطانيا، اليوم الجمعة، لهجمات إلكترونية عبر الإنترنت ما أدى إلى تعطل العمل في معظم المستشفيات.

وذكرت مستشفيات بريطانية أنها اضطرت لتحويل حالات الطوارئ بعد الهجوم الإلكتروني، وقال مسؤولون حكوميون إنهم ينظرون في أسباب هذا العطل.

وذكرت مؤسسة “إن.إتش.إس ميرسي سايد” في شمال إنجلترا على حسابها بموقع تويتر: “بعد ما يشتبه بأنه هجوم إلكتروني على مستوى البلاد نتخذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لحماية أنظمتنا وخدماتنا المحلية”.

وأكدت هيئات تسيير مستشفيات في عدد من المدن البريطانية تعطل شبكات الكمبيوتر، التي تستخدمها وطلب مسؤولون من المواطنين تأجيل الزيارات غير العاجلة إلى المستشفيات.