هجوم إلكتروني خطير يعطل معظم مستشفيات بريطانيا2017-05-12 17:34:53
تعرضت الأنظمة الإلكترونية في دوائر الصحة العامة في بريطانيا، اليوم الجمعة، لهجمات إلكترونية عبر الإنترنت ما أدى إلى تعطل العمل في معظم المستشفيات.
وذكرت مستشفيات بريطانية أنها اضطرت لتحويل حالات الطوارئ بعد الهجوم الإلكتروني، وقال مسؤولون حكوميون إنهم ينظرون في أسباب هذا العطل.
وذكرت مؤسسة “إن.إتش.إس ميرسي سايد” في شمال إنجلترا على حسابها بموقع تويتر: “بعد ما يشتبه بأنه هجوم إلكتروني على مستوى البلاد نتخذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لحماية أنظمتنا وخدماتنا المحلية”.
وأكدت هيئات تسيير مستشفيات في عدد من المدن البريطانية تعطل شبكات الكمبيوتر، التي تستخدمها وطلب مسؤولون من المواطنين تأجيل الزيارات غير العاجلة إلى المستشفيات.
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
«الأرصاد»: موجة حارة ابتداءً من الغد
أكد خبير الأرصاد الجوية وحيد سعودي، أن درجات الحرارة تستمر حول معدلاتها الطبيعية، موضحا أن درجات الحرارة معتدلة على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة ...Fri, 12 May 2017 08:43:58 GMT
-
الصراع يتجدد بين «روتانا» و«الهضبة»
طالبت شركة روتانا النجم عمرو دياب بتعويض قدره 6 ملايين دولار على الرغم من هزيمة الشركة وخسارتها لجميع الدعاوى والقضايا التي أقامتها ضد الميجا ستار عمرو دياب والتي ...Fri, 12 May 2017 09:17:56 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT