دعا وزير الخارجية النمساوي، سيبستيان كورتس، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في بلاده، على خلفية استقالة نائب المستشار، ورئيس حزب الشعب، راينهولد ميترلينر، من مهام مناصبه الرسمية والحزبية.

وقال كورتس في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم:” إنه “ليس من الصواب استمرار المعركة الانتخابية، بعد استقالة ميترلينر، وأن الحل السليم سيكون في إجراء انتخابات مبكرة”.

واعتبر كورتس أن “استمرار الائتلاف الحاكم لن يكون مفيدا للبلاد، إذ أنه السبب في حالة الاستقطاب بالنمسا”.

وحول من بإمكانه تولى رئاسة “الشعب” بعد ميترلينر، قال كورتس إن مسئولي الحزب سيتخذون قرارًا بهذا الخصوص يوم الأحد المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن كورتس ينظر له على أنه خليفة لميترلينر، الذي أعلن يوم الأربعاء الماضي، استقالته من مهام منصبه كنائب للمستشار النمساوي، وزير الاقتصاد والبحث العلمي، وكرئيس حزب “الشعب” المحافظ.

وفي أعقاب استقالة ميترلينر، اعتبر المستشار النمساوي، كريستيان كيرن أنه ما من داعٍ لانتخابات مبكرة، وعرض على حزب الشعب، وكورتس، شراكة إصلاحية من أجل استمرار الحكومة الحالية.

ويتكون الائتلاف الحاكم في البلاد من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة كيرن، وحزب الشعب.