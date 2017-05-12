 Moheet on google
الجمعة 12 مايو 2017 07:08 مساءً
روابط سريعة
وزير المالية يزور مدينة الإنتاج الإعلامي ويشيد بفرص الاستثمار بها
وزير المالية عمرو الجارحي

وزير المالية يزور مدينة الإنتاج الإعلامي ويشيد بفرص الاستثمار بها

2017-05-12 17:34:32
وكالات

قام وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي بزيارة بمدينة الإنتاج الإعلامي بدعوة من أسامة هيكل رئيس المدينة .
رافق وزير المالية - خلال الزيارة - رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبدالعزيز، وتابع نظام عمل المنطقة الجمركية بالمدينة ، وإصطحبه “هيكل ” في زيارة لمناطق المدينة المختلفة و سبل الاستثمار بها.
وأشاد الوزير بالتطور الذي شهدته المدينة خلال العامين الماضيين، مؤكدا أنها تفتح الباب لفرص استثمارية هائلة تزيد من قدرة الدولة الناعمة، والتي ظهرت في تحول مركزها المالي من الخسارة للربح .
كما أكد أهمية تقديم الدولة للدعم الكامل للمدينة بإعتبارها أهم صرح إعلامي في المنطقة.
وكان هيكل قد اصطحب الوزير - في جولة تفقدية - شملت عدداً من المنافذ الجمركية داخل المدينة إضافة إلى زيارة مناطق التصوير المفتوحة، حيث شاهدا عدداً من الأعمال الجارى تصويرها حالياً، وتفقدا غرفة التحكم الرئيسية بالمدينة “الكنترول روم”.
كما زار هيكل والوزير استديو الصوت الدولي أتموس، والذي يعد الأحدث في منطقة الشرق الأوسط، ويستخدم أحدث تقنيات تسجيل الصوت والمؤثرات الصوتية في العالم , مما يساهم بصورة كبيرة في جذب منتجي الأفلام السينمائية للتسجيل فيه .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3