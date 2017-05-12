وزير المالية يزور مدينة الإنتاج الإعلامي ويشيد بفرص الاستثمار بها2017-05-12 17:34:32
قام وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي بزيارة بمدينة الإنتاج الإعلامي بدعوة من أسامة هيكل رئيس المدينة .
رافق وزير المالية - خلال الزيارة - رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبدالعزيز، وتابع نظام عمل المنطقة الجمركية بالمدينة ، وإصطحبه “هيكل ” في زيارة لمناطق المدينة المختلفة و سبل الاستثمار بها.
وأشاد الوزير بالتطور الذي شهدته المدينة خلال العامين الماضيين، مؤكدا أنها تفتح الباب لفرص استثمارية هائلة تزيد من قدرة الدولة الناعمة، والتي ظهرت في تحول مركزها المالي من الخسارة للربح .
كما أكد أهمية تقديم الدولة للدعم الكامل للمدينة بإعتبارها أهم صرح إعلامي في المنطقة.
وكان هيكل قد اصطحب الوزير - في جولة تفقدية - شملت عدداً من المنافذ الجمركية داخل المدينة إضافة إلى زيارة مناطق التصوير المفتوحة، حيث شاهدا عدداً من الأعمال الجارى تصويرها حالياً، وتفقدا غرفة التحكم الرئيسية بالمدينة “الكنترول روم”.
كما زار هيكل والوزير استديو الصوت الدولي أتموس، والذي يعد الأحدث في منطقة الشرق الأوسط، ويستخدم أحدث تقنيات تسجيل الصوت والمؤثرات الصوتية في العالم , مما يساهم بصورة كبيرة في جذب منتجي الأفلام السينمائية للتسجيل فيه .
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