لقي 3 عمال مصرعهم اليوم الجمعة جراء اندلاع حريق فى “مستودع خشب” بشارع الحج بمكة المكرمة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الرسمى للإدارة العامة للدفاع المدنى بمكة الرائد نايف الشريف قوله إن فرق الدفاع المدني بمكة تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بمستودع خشب في شارع الحج بمكة، تقدر أبعادها بـ (15×25) مترا مبنيه حوائطها بالطوب ومسقوف بالصاج تحتوي على مجموعة من الخشب الخام

وأبواب مصنعة ومكائن القص وبعض قطع الأثاث بالإضافة لبعض المواد الكيميائية (تنر وأصباغ).

وأوضح الشريف أن الحادث أسفر عن مصرع 3 عمال كانوا نائمين في غرفة مبنية بالصاج بداخل المنجرة، حاصرتهم ألسنة اللهب وكثافة الأدخنة العالية نتيجة طبيعة المواد المحترقة، مشيراً إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.