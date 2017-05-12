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أسامة النجيفي يعلن تأسيس حزب «للعراق متحدون»
أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراق

أسامة النجيفي يعلن تأسيس حزب «للعراق متحدون»

2017-05-12 17:13:31
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أعلن زعيم ائتلاف “متحدون للإصلاح” أسامة النجيفي، اليوم الجمعة، عن تأسيس حزب سياسي باسم “للعراق متحدون”، بهدف “إنقاذ البلد بالتعاون مع القوى السياسية الكبرى”.

وطالب النجيفي وهو يشغل أيضا منصب نائب رئيس الجمهورية‎، بتحويل المحافظات العراقية إلى أقاليم إدارية وفقا للدستور، فيما طالب بإخراج عناصر منظمة الـ”بي كا كا” الإرهابية من أراضي البلاد.

وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في أربيل بالإقليم الكردي في العراق وحضره مراسل الأناضول: “تم تأسيس حزب (للعراق متحدون) بهدف إنقاذ البلد بالتعاون مع القوى السياسية الكبرى”.

ولفت إلى أن “الحزب يستكمل الإطار القانوني، وهناك عروض كثيرة من جهات سياسية ممكن أن يتم الاتفاق والتحالف معها قبيل الانتخابات”.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات في سبتمبر المقبل، بينما ستجري الانتخابات البرلمانية العام المقبل.‎

وأضاف نائب رئيس الجمهورية أن الحزب “سيكون بمثابة كتلة كبيرة تمثل طيفا واسعا من الكتل السياسية، تتفق مع رؤيتنا بدعم الكتل الكبيرة التي تحقق الاستقرار في البلد”.

وفي معرض رده على سؤال لمراسل الأناضول عن تواجد قوات “بي كا كا” في سنجار التابعة لمحافظة نينوى قال النجيفي: “إن أية تدخلات من قبل جماعات مسلحة أو ميليشيات أو جماعات إرهابية مثل بي كا كا أو فرض إرادة من دولة أخرى لا نقبل بها، وبعد التحرير سيتم احترام إرادة سكان نينوى”.

وأضاف “لا نقبل بتواجد بي كا كا في نينوى، وعلى عناصرها الخروج من أرض العراق”.

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