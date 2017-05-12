أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة في بيان، ظهور وباء الحمى النزفية “إيبولا” في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ووفاة ثلاثة أشخاص جراء المرض منذ 22 أبريل.

وقالت المنظمة إن الوباء ينتشر في منطقة غابات استوائية في محافظة با-أويليه المحاذية لأفريقيا الوسطى.

وتعود آخر موجة إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 2014 وتم حينها احتواؤها بسرعة بعدما خلفت 49 قتيلا وفق الأرقام الرسمية.

وتوفي أكثر من 11 ألف شخص في غربي أفريقيا بين عامي 2013 إلى 2016، نتيجة انتشار فيروس “إيبولا” في عدة دول.