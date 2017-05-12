استعدادا لـ«تحرير الرقة».. خبير عسكري: الدعم الأمريكي لـ«سوريا الديمقراطية» قد يصل إلى التدريب2017-05-12 17:16:09
أكد العميد محمد الدباس الخبير العسكري والاستراتيجي، أن دعم التحالف الدولي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” بأسلحة ثقيلة سيتم نقله من خلال القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية أو بمحيطها، مشيرا إلى أن المساعدات الأمريكية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” قد تصل إلى التدريب العسكري.
وأشار الدباس من خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “الغد العربي” الفضائية اليوم الجمعة، إلى أن عملية تحرير مدينة “الرقة” تحتاج إلى وقت بسبب استراتيجية تنظيم “داعش” في زرع الألغام وتعطيل القوات المعادية لها، مضيفا أن الأسلحة التي سيتم دعم “قوات سوريا الديمقراطية” بها ستساعدهم على تحرير المدينة.
وتوقع أن قوات التحالف الدولي ستقوم بعمل دعم جوي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” في عملية تحرير مدينة الرقة.
وكانت قوات سوريا الديموقراطية قد أعلنت أن الهجوم لطرد تنظيم “داعش” من مدينة الرقة، معقله في سوريا سينطلق بداية الصيف
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