استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى، على خوض مران اليوم الجمعة، بأحد الملاعب الخاصة بفندق إقامة الفريق بالإسكندرية، استعدادًا لمباراة زاناكو الزامبى غدًا ببرج العرب فى بطولة أفريقيا، بعدما تراجع الجهاز عن فكرة التدريب باستاد برج العرب بسبب جمهور الزمالك.



وجاءت رغبة الأهلى فى التدريب على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية، خوفًا من الاحتكاك بجمهور الزمالك حال التوجه للملعب الفرعى ببرج العرب من أجل التدريب عليه، حيث يتوقع أن يتوافد جمهور الزمالك على ملعب مباراة فريقه فى نفس توقيت مران الأحمر تقريبًا.



ورغم أن حسام البدرى المدير الفنى للأهلى كان يرغب فى التدريب على ملعب جيد باعتبار أن هذا المران هو الأخير للفريق قبل مواجهة الغد، إلا أنه تراجع ولم يجد أمامه سوى التدريب على ملعب الفندق تجنبًا لحدوث أزمة مع جمهور الزمالك.