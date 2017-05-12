الصحة: انتهاء تنفيذ مستشفيات نخل وبئر العبد المركزي بسيناء خلال شهر2017-05-12 17:06:28
أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ مستشفيات (نخل وبئر العبد المركزي بشمال سيناء وأبو رديس بجنوب سيناء) خلال الشهر القادم بإجمالي تكلفة يبلغ 370 مليون جنيه تمهيداً لافتتاحها.
وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الجمعة- أن مستشفى نخل المركزي بشمال سيناء تبلغ تكلفته حوالي 169 مليون جنيه للإنشاءات فقط، ويحتوى قسم استقبال وطوارئ يشمل 4 أسرة إنعاش و4 أسرة ملاحظة و3 أسرة فرز وغرفة عزل، كما يضم 24 سرير إقامة و4 غرف عمليات و7 أسرة إفاقة وغرفتي مناظير، بجانب أقسام أشعة ومعامل وعلاج طبيعي ونساء وولادة وقسم غسيل كلوي يحتوي 10 كراس غسيل تشمل غرفة عزل بالإضافة إلى قسم الحضانات ويشمل 6 أسرة مبتسرين و8 أسرة حديثي ولادة.
ولفت بيان الوزارة إلى أن مستشفى بئر العبد المركزي تبلغ تكلفته حوالي 131 مليون جنية للإنشاءات، ويضم قسم استقبال وطوارئ بسعة 4 أسرة إنعاش و4 أسرة ملاحظة و3 أسرة فرز وغرفة عزل، كما يضم 24 سرير إقامة و4 غرف عمليات و7 أسرة إفاقة وغرفتي مناظير، إلى جانب أقسام أشعة ومعامل وعلاج طبيعي ونساء وولادة وقسم غسيل كلوي يحتوى على 10 كراسي غسيل تشمل غرفة عزل بالاضافة إلى قسم الحضانات ويشمل 6 أسرة مبتسرين و8 أسرة حديثي ولادة.
وأشارت الوزارة -في بيانها- إلى أن مستشفى أبو رديس المركزى بجنوب سيناء تم تطويره بشكل شامل بتكلفة بلغت 70 مليون جنيه، ويضم 29 سرير إقامة و4 أسرة عناية مركزة بالإضافة إلى 9 عيادات خارجية وقسم للاستقبال والطوارئ يحتوى على 11 سرير بجانب غرفتين عمليات وأقسام نساء وتوليد ومعمل وأشعة يتضمن أشعة سينية وأشعة إكس و5 غسيل كلوي.
ولفت البيان إلى بدء تنفيذ مستشفيي (العريش العام وطوارئ رمانة)، بتكلفة تقديرية حوالي 293 مليون جنيه، كما سيتم بدء تنفيذ مستشفيي (بغداد وجفجافة) كمستشفيات طوارئ بتكلفة تقديرية حوالي 316 مليون جنيه.
وأكد البيان انتهاء تطوير وتجهيز مستشفى سانت كاترين وطابا المركزي بإجمالي تكلفة 43.5 مليون جنيه.
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