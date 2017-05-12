قال رئيس وزراء تركيا بن على يلدريم، إن “اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع المقبل سيكون فرصة لتصحيح الخطأ المتمثل في قرار واشنطن تسليح وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتل في سوريا”.

وتدعم واشنطن وحدات حماية الشعب لطرد تنظيم داعش من شمال سوريا، لكن أنقرة تخشى أن يكون من شأن ذلك إشعال التمرد الكردي في تركيا.

وترى تركيا أن وحدات حماية الشعب وذراعها السياسية حزب الاتحاد الديمقراطي امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي أعلنته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا منظمة إرهابية.

وقال يلدريم الذي كان يتحدث للصحفيين اليوم الجمعة في لندن، إن “تركيا تأمل في علاقات أفضل مع إدارة ترامب، وإنه تلقى تأكيدات أمس الخميس في اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، أن وزارة الخزانة الأمريكية ستتعقب التدفقات المالية لحزب العمال الكردستاني”.

وأضاف أيضًا أنه يسعى إلى إبداء تضامن تركيا مع بريطانيا بعد قرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي عقب الاستفتاء الذي أجري بشأن ذلك، وتابع: “بعد الخروج من الاتحاد سنعد اتفاق تجارة حرة، ونوقعه بأسرع ما يمكن بين المملكة المتحدة وتركيا”.