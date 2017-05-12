تواجد قوات الأمن بكثافة شديدة فى محيط استاد برج العرب بالإسكندرية قبل ساعات من انطلاق مباراة الزمالك وكابس يونايتد بطل زيمبابوى، المقرر لها التاسعة مساء اليوم بملعب برج العرب، فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وتقوم قوات الأمن بتفتيش كل الجماهير الراغبة فى حضور المباراة بعد الإطلاع على تذكرة كل شخص.

وقام الزمالك بطباعة 5 آلاف تذكرة للجماهير الراغبة فى حضور لقاء كابس يونايتد بخلاف ألف دعوة قام المجلس الأبيض بتوزيعها على أعضاء النادى وموظفيه.

وشهدت الأجواء حول ملعب برج العرب، منع الأمن تواجد أى شخص فى محيط الاستاد لا يحمل تذكرة دخول المباراة.