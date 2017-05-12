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إطلاق نار في دار رعاية بولاية أوهايو
الشرطة الأمريكية

إطلاق نار في دار رعاية بولاية أوهايو

2017-05-12 16:41:31
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قالت وسائل إعلام أمريكية إن شخصين نقلا إلى المستشفى عندما أطلق مسلح النار، في دار للرعاية بقرية في ولاية أوهايو، اليوم الجمعة، دون أن يتضح على الفور ماهية إصابتيهما.

وأوضحت الشرطة أن مطلق النار “تم تحييده” في أعقاب الهجوم الذي استهدف أيضا رجل شرطة، لكن لا يعرف ما إن كان المهاجم بين المصابين الاثنين.

ونقلت “فوكس نيوز” عن شاهد عيان قوله إنه سمع صوت إطلاق نار، عندما كان يقل أطفاله من مركز “باين كيرك” للرعاية في قرية كيركيرسفي الصغيرة، التي يسكنها بضع مئات.

وطالبت قوات الشرطة السكان بملازمة منازلهم، فيما تم إغلاق مدرسة قريبة من موقع الحادث، الذي لم تعرف دوافعه بعد.

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