ترامب: الاتهامات بالتعاون مع روسيا ملفقة من قبل الديمقراطيين

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة تأكيده بأن ادعاءات التواطؤ بين حملته الرئاسية وروسيا شأن له علاقة بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، قائلا إن “الديمقراطيين قد اختلقوا هذا السرد”.

وأضاف ترامب - في تغريدة له على المواقع التواصل “تويتر”، نقلته صحيفة “ذا هيل” الأمريكية - “مرة أخرى، القصة بأن هناك تواطؤ بين الروس وترامب ملفقة من قبل الديمقراطيين “.

وجاءت التغريدات بعد يوم واحد من نفي ترامب في مقابلة مع ليستر هولت من قناة “إن بي سي” بأن هناك تواطؤا بين اعضاء حملته وروسيا.