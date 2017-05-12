 Moheet on google
الجمعة 12 مايو 2017 05:18 مساءً
روابط سريعة
الزمالك يشعل حماس جماهيره عبر "تويتر" قبل لقاء كابس يونايتد
الزمالك

الزمالك يشعل حماس جماهيره عبر "تويتر" قبل لقاء كابس يونايتد

2017-05-12 16:31:39

حرص نادى الزمالك على إشعال حماس جماهيره قبل ساعات من مباراة فريقهم اليوم، فى أولى مباراة له فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، التى يخوضها أمام فريق كابس يونايتد الزيمبابوى، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ونشر الحساب الرسمى للزمالك عبر موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، فيديو لجماهير النادى، مصحوبة بتعليق: “نعلم أنكم استيقظتم وفى بالكم ثلاث نقاط منتظرة اليوم! إليكم شىء بسيط يدخلكم فى حماس أجواء المواجهة! #الزمالك_كابس”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3