حرص نادى الزمالك على إشعال حماس جماهيره قبل ساعات من مباراة فريقهم اليوم، فى أولى مباراة له فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، التى يخوضها أمام فريق كابس يونايتد الزيمبابوى، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ونشر الحساب الرسمى للزمالك عبر موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، فيديو لجماهير النادى، مصحوبة بتعليق: “نعلم أنكم استيقظتم وفى بالكم ثلاث نقاط منتظرة اليوم! إليكم شىء بسيط يدخلكم فى حماس أجواء المواجهة! #الزمالك_كابس”.