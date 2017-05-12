صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى اتصالا اليوم الجمعة، من وزير خارجية بولندا، حيث قدم خلالها الشكر للتعاون القائم بين السلطات المصرية والبولندية في متابعة التحقيقات الخاصة بحادث وفاة السائحة البولندية مؤخرًا.

وقد أكد وزير الخارجية خلال الاتصال، أن الجانب المصرى سوف يستمر في تقديم كافة أشكال المساعدة، والتنسيق وتبادل المعلومات مع الجانب البولندي خلال المرحلة القادمة لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية.

وأضاف أبو زيد، بأن الوزيرين أعربا عن تطلعهما لإتمام الزيارة المقررة لرئيس بولندا إلى مصر من النصف الثاني من العام، بمناسبة مرور 90 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبولندا.

وكذا لقاء القمة المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء دول مجموعة فيشجراد خلال الفترة القادمة، فضلًا عن التطلع للتنسيق والتشاور بين الوزيرين بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية المختلفة.