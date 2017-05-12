أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، ناقش خلال زيارته لواشنطن تزويد الأكراد بالسلاح.

وحسب” سبوتنيك” قال أوشاكوف للصحفيين في هذا الصدد، اليوم: “لقد جرت مناقشة كافة هذه المواضيع”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، يوم الثلاثاء المنصرم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أذن بتزويد مقاتلين أكراد في سوريا بالسلاح “حسب الضرورة لضمان تحقيق الانتصار” في معركة استعادة مدينة الرقة من تنظيم “داعش”.

وأعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” يوم 6 نوفمبر الماضي، انطلاق عملية “غضب الفرات” لتحرير مدينة الرقة، أحد أهم معاقل تنظيم داعش.