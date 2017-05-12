قال ناطق باسم رئيس زيمبابوي، روبرت موجابي، إنه يغلق عينيه مدة طويلة خلال الاجتماعات من أجل إراحتهما وليس من أجل النوم.

ونقلت صحيفة “هيرالد ال كومية” عن جورج شامبا قوله: إن “الرئيس لا يستطيع تحمل التعرض للأضواء الساطعة”.

وقد شوهد موجابي، البالغ من العمر 93 سنة، نائما في عدة مناسبات، وهو ما أثار تكهنات بشأن قدرته على أداء مهام الرئيس، لا سيما بعد ظهوره في حالة نوم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المخصص لمناقشة “الدول الهشة” الذي انعقد بجنوب إفريقيا في وقت سابق من الشهر الجاري، إذ قال، خلال ذلك المنتدى، إن “زيمبابوي إحدى الدول الأكثر نموا في إفريقيا”.

وقال شامبا: “أشعر بالإحباط عندما تحدث مثل هذه التأويلات التي تتحدث عن نوم الرئيس خلال المؤتمرات.. ليس الأمر كذلك”.

ثم قارن “شامبا” موجابي بالزعيم التاريخي لجنوب إفريقيا، نيسلون مانديلا، الذي تضررت عيناه بسب سنوات من العمل في مقالع لاستخراج الحجر الجيري في جزيرة روبن، حيث كان مسجونًا.

واختتم قائلا: “لا يسمح له حتى بالتعرض للومضات عندما يكون في الغرفة”.

يُذكر أن موجابي يتلقى علاجا متخصصا لعينيه في سنغافورة، ويعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية خلال السنة المقبلة.