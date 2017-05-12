ميركل تستقبل ماكرون الإثنين في برلين

تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإثنين المقبل، الرئيس الفرنسى الجديد إيمانويل ماكرون الذي يتولى مهامه الأحد، حسبما أعلن المتحدث باسم ميركل شتيفن سايبرت.

وقال المتحدث في لقاء صحفي اليوم الجمعة إن “المستشارة يسرها استقبال الرئيس الفرنسى الجديد إيمانويل ماكرون في مقر المستشارية بعد ظهر الإثنين”.