أعلنت قوات سوريا الديموقراطية أن الهجوم لطرد تنظيم “داعش” من مدينة الرقة، معقله في سوريا سينطلق بداية الصيف، في حين أعلن الجيش السوري أنه استعاد السيطرة على كامل طريق حلب دمشق من التنظيم المتطرف.

قال نائب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، قهرمان حسن، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة وسط مدينة الطبقة “أعتقد أنه في بداية الصيف سوف يتم اقتحام المدينة (الرقة)”، مشددًا على أن التوقيت مرتبط الظروف والتكتيكات العسكرية.

من جهتها أكدت أيضًا القيادية في قوات سوريا الديموقراطية روجدا فيلات على هامش مشاركتها في المؤتمر الصحفي إن “الهجوم على الرقة سيكون في بداية الصيف”. وسيكون هذا الهجوم على الأرجح المرحلة الأخيرة من العملية العسكرية باتجاه أكبر معاقل تنظيم “داعش” في سوريا. ورجحت فيلات أن يبدأ في شهر يونيو المقبل.

من جهة أخرى، أكد حسن أن قوات سوريا الديموقراطية “ستتلقى أسلحة نوعية ومدرعات” من الولايات المتحدة مع بدء الهجوم على المدينة، مضيفًا “أعتقد أن هذا الدعم سيصل خلال الفترة القريبة”. وأكد حسن أن “الحملات العسكرية سوف تستمر حتى تتحرر جميع القرى والنواحي والبلدات المرتبطة في محافظة الرقة”.

وتحظى عمليات قوات سوريا الديموقراطية بدعم جوي من التحالف الدولي، وبري عبر نشر مستشارين أمريكيين على الأرض. كما تسلح واشنطن الفصائل العربية ضمن قوات سوريا الديموقراطية والتي كانت سلمتها بداية العام الحالي مدرعات عسكرية.

وأعلنت واشنطن قبل يومين للمرة الأولى عن خطة لتسليح وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الرئيسي لقوات سوريا الديموقراطية. ومنذ بدء عملية “غضب الفرات” لطرد الجهاديين من الرقة، تمكنت قوات سوريا الديموقراطية من التقدم وقطع طرق إمداد رئيسية للجهاديين إلى الرقة. وتتواجد حاليًا في أقرب نقطة لها على بعد ثمانية كيلومترات شمال شرق الرقة.

وبدأت قوات سوريا الديموقراطية، تحالف الفصائل الكردية العربية، عمليتها العسكرية في اتجاه الرقة في نوفمبر الماضي، وسيطرت على العديد من القرى والبلدات في محافظة الرقة في شمال سوريا، وكان آخرها مدينة الطبقة الإستراتيجية، ما فتح الطريق لاستعادة المدينة.

في سياق آخر استعاد الجيش السوري والقوات الموالية له، اليوم الجمعة، جميع النقاط التي هاجمها مسلحو تنظيم “داعش” على طريق دمشق- حلب في ريف حماة الشمالي الشرقي.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية إن “الجيش السوري والقوات الرديفة، وبتغطية جوية من المروحيات الروسية، استعاد اليوم الجمعة جميع النقاط التي هاجمها عناصر تنظيم داعش والواقعة بين قرية الشيخ هلال (نحو 70 كيلومترًا شمال شرق حماة) وبلدة خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي”.