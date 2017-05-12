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عريقات يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لتلبية مطالب الأسرى
صائب عريقات

عريقات يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لتلبية مطالب الأسرى

2017-05-12 16:14:18
أ ش أ

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، المجتمع الدولي، التدخل الفوري لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بالالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان ومواثيق جنيف لعام 1949، وتلبية مطالب الاسرى الفلسطينيين العادلة.

جاء ذلك أثناء لقاء عريقات اليوم الجمعة، مع القنصل الفرنسي العام بيير كوشار، وممثل اليابان في فلسطين تاكاشي أكولوبو، والقائم بأعمال القنصل الأميركي، إضافة إلى اتصالات مع المسؤولين الأوروبيين والامم المتحدة.

وحمل عريقات، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الأسرى الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في اليوم الـ 26 لإضرابهم عن الطعام.

كما بحث عريقات خلال هذه اللقاءات والاتصالات عددا من القضايا الأخرى وعلى رأسها وجوب تمسك المجتمع الدولي بمبدأ الدولتين على حدود 1967، أي دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، الأمن، المياه، والأسرى) استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، مطالباً في الوقت ذاته الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع النشاطات الاستعمارية الاستيطانية والإملاءات وفرض الحقائق على الأرض وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

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