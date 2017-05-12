أعلنت البرازيل إنهاء حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بسبب فيروس (زيكا)، وذلك عقب حدوث انخفاض حاد في حالات الإصابة بالفيروس.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الجمعة أن حالات الإصابة بالفيروس انخفضت بنسبة 95 بالمئة في الفترة ما بين يناير وأبريل من العام الحالي بالمقارنة مع عدد الحالات في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب مسئولين برازيليين.

بدورها، أوضحت وزارة الصحة البرازيلية - في بيان - أن عدد الحالات المصابة بالفيروس بلغت 7.911 حالة في الفترة ما بين يناير وأبريل من العام الحالي بالمقارنة مع 170.535 حالة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف البيان أنه لم يتم تسجيل أي وفيات بسبب الفيروس خلال هذا العام، مشيرا إلى وفاة 8 أشخاص العام الماضي.

وكانت البرازيل قد أعلنت حالة الطوارئ - في نوفمبر 2015 - خشية انتشار فيروس زيكا الذي يُعتقد أنه يسبب صغر حجم الرأس غير الطبيعي للمواليد. وبلغ التهديد ذروته عندما كانت البرازيل تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2016.