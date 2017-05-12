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مباحث تنفيذ الأحكام تنفذ نحو 45 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة
حملة امنية ـ اﻻمن ـ الشرطة المصرية ‎

مباحث تنفيذ الأحكام تنفذ نحو 45 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

2017-05-12 16:16:33
أ ش أ

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية شن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. 
وأسفرت جهود الحملة - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 44 ألفا و634 حكما قضائيا متنوعا، شمل تنفيذ 314 حكما جنائيا، و18 ألفا و128 حكم حبس جزئيا، وألفين و951 حكم حبس مستأنفا، و18 ألفا و279 حكم غرامات، و4 آلاف و962 حكم مخالفات. 
وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.. 

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