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بوتين يبحث مع الرئيس الكوري الجديد حل أزمة شبه الجزيرة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين يبحث مع الرئيس الكوري الجديد حل أزمة شبه الجزيرة

2017-05-12 15:47:00
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الكوري الجنوبي “مون جيه”، في اتصال هاتفي تسوية الأزمة في شبه الجزيرة الكورية وإيجاد حل سلمي لها.

ونقلت شبكة “روسيا اليوم” الإخبارية عن الكرملين الروسية تأكيده مناقشة الجانبين أهمية إيجاد سبل سياسية دبلوماسية لتسوية الأزمة في المنطقة.

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