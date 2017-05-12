«الأرصاد»: موجة حارة ابتداءً من الغد

أكد خبير الأرصاد الجوية وحيد سعودي، أن درجات الحرارة تستمر حول معدلاتها الطبيعية، موضحا أن درجات الحرارة معتدلة على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة ...