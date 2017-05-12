وزير الداخلية يكشف عن «تهديدات ضخمة» الفترة المقبلة2017-05-12 15:36:02
أكد وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار أن الإرهاب ليس التحدى الوحيد الذي يواجه الدولة بل هناك بعض المحاولات لنشر الإحباط في نفوس الشعب المصرى وهو مستهدف لهز كيان الدولة وإحباط معنويات جهاز الشرطة، وفقد المواطنين الثقة في جهازهم الشرطى.
وأوضح وزير الداخلية، خلال لقاء مع ضباط الشرطة الدارسين، بأنه “لن ينال أحد من عزيمتنا وسنعمل على تأدية واجبنا وخدمة الوطن”.
وأضاف وزير الداخلية أن هناك تهديدات ضخمة الفترة المقبلة تتطلب منا مزيد من الجهد وتحمل المسئولية، كما نسعى لتحقيق نتائج جيدة في المجالات التدريبية، وتابع:” استطعنا في الفترة الماضية تحقيق مزيد من الاستقرار والسيطرة ومازالنا نهدف إلى الأمن الشامل وليس الأمن الجزئى لتحقيق تتطلعات المواطنين”.
وتابع اللواء مجدى عبد الغفار أن هناك بعض اشكال الأداء السيئ يجب أن يتخلى عنها رجال الشرطة وتأسيس علاقة مع المواطن تعتمد على أساس الاحترام المتبادل.
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