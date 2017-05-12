استدعاء مسئولين بـ"فورمنت هيلوبوليس" في واقعة تسمم 18 أجنبيًّا

أمرت نيابة النزهة، باشراف المستشار جمال زهدى رئيس النيابة، اليوم الجمعة، باستدعاء كل من سامى الزغبى المسئول عن إدارة فندق فورمنت هيلوبوليس تاور المطار، ونهى منصور مدير التعاقدات لسؤالهما فى واقعة إصابة 18 من جنسيات مختلفة بحالات تسمم أثناء تناولهم وجبة العشاء داخل الفندق بمنطقة النزهة خلال تواجدهم لحضور فعاليات أسبوع الموضة اللبنانى المقام بالفندق.

ومن بين المصابين إيهاب مبروك الرئيس التنفيذى لشركة مالتى آرت والمنظم لفعاليات الأسبوع.

كما أمرت النيابة باستدعاء الطبيب المعالج للمصابين لسؤاله عن مدى الإصابة، كما كلفت رجال مباحث شرطة السياحة والآثار بإجراء التحريات حول الواقعة.

واستعجلت النيابة تقرير اللجنة التى تم تشكيلها من وزارة الصحة لمعاينة مطابخ الفندق والمطاعم والكشف عن جميع الأدوات المستخدمة فى الطهى والكشف عن صلاحية المأكولات التى يقدمها الفندق للضيوف.

كان المستشار باسم وهبة، المحامى بالنقض والدستورية العليا وكيلًا عن إيهاب مبروك، قد تقدَّم ببلاغ لإدارة شرطة السياحة والآثار اتهم فيه إدارة الفندق بالتسبب فى تسمم الضيوف بسبب وجبة العشاء.

وأضاف المحامى فى بلاغه أن سبب التسمم هو تقصير الفندق فى تقديم وجبات نظيفة للنزلاء رغم أن تكلفة وجبة العشاء تبلغ 23 ألف جنيه لـ70 فردًا.