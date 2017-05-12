استدعاء مسئولين بـ"فورمنت هيلوبوليس" في واقعة تسمم 18 أجنبيًّا2017-05-12 15:34:23
أمرت نيابة النزهة، باشراف المستشار جمال زهدى رئيس النيابة، اليوم الجمعة، باستدعاء كل من سامى الزغبى المسئول عن إدارة فندق فورمنت هيلوبوليس تاور المطار، ونهى منصور مدير التعاقدات لسؤالهما فى واقعة إصابة 18 من جنسيات مختلفة بحالات تسمم أثناء تناولهم وجبة العشاء داخل الفندق بمنطقة النزهة خلال تواجدهم لحضور فعاليات أسبوع الموضة اللبنانى المقام بالفندق.
ومن بين المصابين إيهاب مبروك الرئيس التنفيذى لشركة مالتى آرت والمنظم لفعاليات الأسبوع.
كما أمرت النيابة باستدعاء الطبيب المعالج للمصابين لسؤاله عن مدى الإصابة، كما كلفت رجال مباحث شرطة السياحة والآثار بإجراء التحريات حول الواقعة.
واستعجلت النيابة تقرير اللجنة التى تم تشكيلها من وزارة الصحة لمعاينة مطابخ الفندق والمطاعم والكشف عن جميع الأدوات المستخدمة فى الطهى والكشف عن صلاحية المأكولات التى يقدمها الفندق للضيوف.
كان المستشار باسم وهبة، المحامى بالنقض والدستورية العليا وكيلًا عن إيهاب مبروك، قد تقدَّم ببلاغ لإدارة شرطة السياحة والآثار اتهم فيه إدارة الفندق بالتسبب فى تسمم الضيوف بسبب وجبة العشاء.
وأضاف المحامى فى بلاغه أن سبب التسمم هو تقصير الفندق فى تقديم وجبات نظيفة للنزلاء رغم أن تكلفة وجبة العشاء تبلغ 23 ألف جنيه لـ70 فردًا.
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
الصراع يتجدد بين «روتانا» و«الهضبة»
طالبت شركة روتانا النجم عمرو دياب بتعويض قدره 6 ملايين دولار على الرغم من هزيمة الشركة وخسارتها لجميع الدعاوى والقضايا التي أقامتها ضد الميجا ستار عمرو دياب والتي ...Fri, 12 May 2017 09:17:56 GMT
-
«الأرصاد»: موجة حارة ابتداءً من الغد
أكد خبير الأرصاد الجوية وحيد سعودي، أن درجات الحرارة تستمر حول معدلاتها الطبيعية، موضحا أن درجات الحرارة معتدلة على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة ...Fri, 12 May 2017 08:43:58 GMT
-
مدير الكرة بالأهلي: "حمودي" سيغيب عن مباراة زاناكو بسبب الإصابة
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن غياب أحمد حمودي، لاعب الفريق، عن مران اليوم الخميس، جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة. وأضاف عبد ...Thu, 11 May 2017 14:01:22 GMT