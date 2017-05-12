أكد حسن منيمنه أستاذ محاضر بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن، أن الولايات المتحدة تسعى للامساك بزمام المبادرة في سوريا على الرغم من غياب رؤيتها عن الأزمة، مستبعدا أن تقوم الولايات المتحدة بنشر قوات بالمناطق الأمنة في سوريا.

وأشار منيمنه من خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “فرانس 24” الفضائية اليوم الجمعة، إلى أن موسكو تسعى لإقناع الإدارة الأمريكية بوجهة نظرة والانتقال من محاولة تغيير النظام إلى “تنحيس الثورة”، موضحا أنه على الرغم من الموقف الأمريكي الصارم تجاه عزل الرئيس السوري بشار الأسد ولكن هذا الموقف قابل للتبديل.

وأوضح أن محادثات “جنيف” القادمة ستفتقر للنتائج الفعلية، حيث أن روسيا تعول على اتفاقية “المناطق الأمنة منخفضة التصعيد” وليس العملية السياسية في ظل غياب الرؤية الأمريكية الكاملة.