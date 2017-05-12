بدأت المناظرة الثالثة والاخيرة بين المرشحين الـ 6 للرئاسة الايرانية الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي لطهران في مبنى هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية والتي تبث وقائع هذه المناظرة على الهواء مباشرة.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء انه بعد وصول المرشحين للاستيديو بدأت المناظرة بين المرشحين قبل قليل، وهم كل من حسن روحاني الرئيس الايراني الحالي، وابراهيم رئيسي سادن الروضة الرضوية المقدسة، واسحاق جهانغيري النائب الاول الحالي لرئيس الجمهورية، ومحمد باقر قاليباف عمدة طهران الحالي، ومصطفى ميرسليم وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الاسبق، ومصطفى هاشمي طبا الوزير الاسبق للصناعة والرئيس الاسبق للجنة الوطنية الاولمبية.

ومن المقرر أن يناقش المرشحون خلال مناظرة اليوم القضايا “الاقتصادية” بعد أن أعلنوا عن أفكارهم وخططهم لمعالجة المشاكل الثقافية والسياسية والاجتماعية خلال المناظرتين الاولى والثانية.

وأقيمت المناظرة الثانية بين المرشحين الـ 6 للرئاسة الايرانية، الجمعة الماضية 5مايو، وتحدث المرشحون عن قضايا مختلفة تدور حول الثقافة والسياسة، حيث تحدث المرشح قاليباف عن كيفية دفع عجلة التطور العلمي وزيادة جودة التعليم، وتحدث ابراهيم رئيسي عن السبل المؤثرة للحفاظ على حقوق الشعب الايراني في الملف النووي وازالة العقوبات والحيلولة دون تكرار الانتهاكات الامريكية، وحسن روحاني حول الفرق بين اسلوب الحياة الايرانية الاسلامية واسلوب الحياة الغربية وماهو برنامجه لنشر اسلوب الحياة الاسلامية الايرانية.

وفي المناظرة الاولى التي جرت يوم الجمعة 28 ابريل تحدث المرشح للانتخابات الرئاسية الايرانية مصطفى ميرسليم حول العشوائيات والهجرة الى اطراف المدن والحيلولة دون تطور هذه الظاهرة، كما تحدث ابراهيم رئيسي عن آلية تنمية العدالة الاجتماعية والحد من التفاوت الطبقي، وتحدث مصطفى هاشمي طبا حول السكن لاسيما مسكن الشباب، وحسن روحاني حول زواج الشباب وكيفية زيادة الزواج الناجح، واسحاق جهانغيري حول القضايا الاجتماعية ومحمد باقر قاليباف حول المشاكل البيئية في ايران.