أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى فى محافظة شمال سيناء عن صرف دفعة جديدة من التعويضات الخاصة بالمبانى التى تضررت فى الشيخ زويد ورفح بسبب الظروف التى تمر بها المنطقتين.

وقال منير أبو الخير مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى فى شمال سيناء، إنه يجرى صرف دفعة جديدة من التعويضات ل 172 حالة تضررت المبانى الخاصة بهم فى منطقتى الشيخ زويد ورفح بواقع 10 آلاف جنيه لكل حالة من الحالات التى تم فحص الطلبات التى تقدمت بها إلى المديرية.

وأضاف أن الوزارة والمحافظة مستمرتان فى الاهتمام بالمنقولين من الشيخ زويد ورفح.

يذكر أنه تم صرف مبلغ 4 ملايين و710 آلاف جنيه كتعويضات عن المبانى التى أضرت جراء العمليات التى تشهدها شمال سيناء.. وقد تم الصرف ل 471 حالة متضررة من اجمالى الحالات التى تم فحصها وعددها 843 حالة.