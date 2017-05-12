أكد عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، أن روسيا تمثل النظام السوري في العديد من المحافل الدولية بالتنسيق مع دمشق كشريك وحليف، مشيرا إلى أن العديد من الأطراف الدولية مشاركة بالأزمة السورية واصفا الأزمة بـ”الحرب العالمية ومعركة جبهات كبرى على مستوى العالم”.

وأعرب الشامي من خلال تصريحات تلفزيونية لـ”اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، عن موافقته لتصريحات الرئيس السوري بشار الأسد حول “أن مفاوضات جنيف غير مثمرة” ، وقال: “أن 4 أو 5 جولات في جنيف كافية لإعطاء انطباع بأنها لن تعطي نتائج”، مضيفا “الأسد لو كان يرفض اتفاقية جنيف ما كان ارسل مندوبين ولكنه لا توجد ثقة في مسارات جنيف نظرا للتدخلات الأجنبية و الانحيازات”

وأشار إلى أن مفاوضات “الاستانة” لا توجد بها تدخلات سلبية مثل نظيرتها في “جنيف” بل هناك نتائج ملموسة على الصعيدين السياسي والميداني على الرغم من أنها غير مرضية.