كشفت صحيفة “الوطن” السعودية، اليوم، الجمعة، أن الموسم الحالى سيكون الأخير للظهير الأيسر لمنتخب مصر محمد عبد الشافى مع الأهلي السعودى.

وقالت الصحيفة، إن محمد عبد الشافى سيعود إلى ناديه السابق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما أبدى “الأبيض” رغبته فى عودة محمد عبد الشافى لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق.

وانضم محمد عبد الشافى لصفوف الاهلي السعودي يوم 30 سبتمبر 2014 قادماً من الزمالك على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم لصفوف “الراقي” نهائياً يوم 30 مايو 2015 مقابل 15 مليون ريال سعودي.

وينتهى تعاقد محمد عبد الشافى مع الأهلي السعودى الموسم المقبل، علماً بأن اللاعب المصرى توج بـ4 ألقاب على مدار مسيرته مع “الراقى” وهم الدورى السعودى، وكأس ولى العهد، وكأس خادم الحرمين، وكأس السوبر.

يسعى محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر لمنتخب مصر، لقيادة الأهلى نحو الصعود إلى المباراة النهائية فى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والمحافظة على آماله فى الاحتفاظ باللقب للموسم الثانى على التوالى، عندما يحل ضيفًا على الفيصلى فى الثامنة إلا ربع مساء اليوم، الجمعة، بملعب “مدينة الملك سلمان”.

وصعد الأهلى إلى الدور نصف النهائى بعدما حقق فوزًا عريضًا على “وج” بستة أهداف دون مقابل، بينما تأهل الفيصلى بعدما تغلب على العدالة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائى.

ويطمح الأهلى صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين “13 مرة” لمواصلة تفوقه على الفيصلى هذا الموسم، وذلك بتحقيق الفوز الرابع على التوالي، حيث سبق وأن تغلب فريق محمد عبد الشافى على الفيصلى بمسابقة الدورى السعودى 6 – 3، و 2 – 1 على الترتيب، وفى بطولة كأس ولى العهد بنتيجة 2 – 1.