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مصادر أمنية: «حبيب العادلي» لم يهرب من مصر
حبيب العادلي

مصادر أمنية: «حبيب العادلي» لم يهرب من مصر

2017-05-12 15:19:31

كشفت مصادر أمنية، عن حقيقة الشائعات التي تتردد حول هروب وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، من مصر، قبل تنفيذ حكم سجنه 7 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياص باسم “فساد الداخلية”.

وأكدت المصادر، في تصريحات نقلتها عدد من وسائل الإعلام المصرية، على أن العادلي، لم يغادر البلاد من أي منفذ من المنافذ الشرعية؛ سواء المطارات أو الموانئ.

وأضافت المصادر، أنه تم إدراج العادلي، على القوائم الممنوعين من السفر، لكونه مطلوباً لتنفيذ حكم سجن 7 سنوات.

جدير بالذكر، أن هناك تضارب أنباء في الآونة الأخيرة، عن هروب العادلي من منزله، قبل القبض عليه، لتنفيذ حكم سجنه، في الوقت الذي يؤكد فيه البعض هروبه خارج البلاد.

وكان محمد الجندي، محامي حبيب العادلي، قد أعلن تواجد موكله داخل البلاد، في أحد المنازل المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد إصابته بجلطة.

 

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