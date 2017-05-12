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ترامب يوجه تحذير شديد اللهجة إلى مدير «FBI» المقال
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

ترامب يوجه تحذير شديد اللهجة إلى مدير «FBI» المقال

2017-05-12 15:03:05

حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى المقال جيمس كومى من تسريب محادثات إلى الصحافة.

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أقال، يوم الثلاثاء، مدير مكتب التحقيقات الفدرالى، جيمس كومى، الذى كان يشرف على التحقيقات فى “التدخل الروسى” المزعوم فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

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