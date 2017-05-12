أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وافق على تقديم تمويل لشركة الكربون القابضة المصرية لإنتاج البتروكيماويات محليًّا بقيمة 11 مليون دولار أمريكي، فى إطار جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الدولية، للمشاركة فى عدد من مشروعات تنموية بمصر، مشيرة إلى أن مِن بين مهام وزارة الاستثمار دعم المستثمرين.

وذكرت الوزيرة، فى بيان، اليوم الجمعة، أنه سيتم استخدام التمويل لتحسين المعايير إلى مستوى يفوق مستوى الصناعة الحالى لتلبية معايير شهادة الأيزو الدولية فى الشركة المصرية للهيدروكربون، وهى إحدى شركات شركة الكربون القابضة المصرية، بالإضافة إلى أن الشركة ستعمل على الارتقاء بنهجها فى إدارة كفاءة استخدام الطاقة وتقليل انبعاثات أكسيد النيتروز بالشركة فى إطار حماية البيئة.

وأوضحت أن هذا التمويل سيساعد على تأسيس مشروع تجريبى مع شركة الكربون القابضة يمهد الطريق لبناء مصنع لإنتاج البولى بروبيلين فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير استثمر نحو 2.3 مليار يورو في مصر من خلال 43 مشروعًا منذ بدء أنشطته في البلاد في نهاية عام 2012، وتشمل مجالات القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية والتصنيع والخدمات، فضلًا عن مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي ودعم خدمات النقل.