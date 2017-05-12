البدري على أعتاب الرحيل عن الأهلي.. والسرّ 600 ألف جنيه

رفض مجلس إدارة نادي الأهلي طلب حسام البدري المدير الفني للفريق زيادة راتبه الشهري من 400 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه.

وأثار حسام البدري بطلبه أزمة في مجلس الأهلي خاصة أن الزيادة الأولى من 250 ألف إلى 400 وجدت معارضة كبيرة داخل المجلس خاصة من عماد وحيد الذي يرى أن الراتب الشهري الجديد مبالغ فيه ولا يتحمل أي زيادات جديدة.

وبدأ نادي الأهلي يجهز بديلًا أجنبيًا تحسبًا لرحيل حسام البدري إذا أصر على الحصول على مبلغ 600 ألف جنيه شهريًا.