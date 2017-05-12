عرضت إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، عبر موقع “يوتيوب”، اليوم الجمعة، الحلقة الأولى من ذاكرة الأمة عن شهر مايو.

ففي 7 مايو 1920 تم إنشاء بنك مصر، برأسمال مصري على يد الاقتصادي المصري طلعت حرب، وفي 6 مايو عام 1936 تم تنصيب الملك فاروق ملكًا لمصر خلَفًا لوالده فؤاد الأول واستمر حكم “فاروق” حتى تم إرغامه على التنازل عن العرش بعد قيام ثورة 23 يوليو.

واستقبل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في 9 مايو 1960 فريق كرة القدم البرازيلي، وجاءوا لتحية الزعيم على مجهوداته في رفعة البلاد وتنمية عملية إحلال السلام على مستوى العالم واستقلال الدول المحتلة.

وفي 9 مايو عام 1964 استقبل “عبدالناصر” الرئيس السوفيتي خروشوف، كما استقبله الشعب المصري بحفاوة بعد الدور الذي لعبته موسكو إبان العدوان الثلاثي.