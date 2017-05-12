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دبلوماسي روسي يثير أزمة في مطار القاهرة
مطار القاهرة‎

دبلوماسي روسي يثير أزمة في مطار القاهرة

2017-05-12 14:44:47

أثار دبلوماسي بالسفارة الروسية لدى مصر، أزمة بمطار القاهرة اليوم الجمعة، بعد رفضه الخضوع لإجراءات التفتيش المتبعة لدى دخوله الدائرة الجمركية بالمبنى رقم 3 لإنهاء إجراءات بعض ضيوف السفارة.

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة بأنه أثناء متابعة رجال الشرطة لعملهم بصالات المطار فوجئوا بدبلوماسى روسى يحمل تصريحا لدخول الدائرة الجمركية لإنهاء إجراءات بعض ضيوف السفارة يرفض الخضوع لإجراءات التفتيش الأمني المتبعة على كل الركاب وقام رجال الأمن بإبلاغ مكتب وزارة الخارجية، حيث توجه مندوب إلى الدبلوماسى وأفهمه بأهمية خضوع الجميع لإجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والبضائع والتزم الدبلوماسى بتعليمات رجال الأمن ويخضع لإجراءات التفتيش.

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