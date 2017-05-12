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محلل سياسي: مفاوضات جنيف مسرحية.. وحل الأزمة السورية يتم بـ«توافق روسي أمريكي»
المحلل السياسي أنور المشرف
المحلل السياسي أنور المشرف

محلل سياسي: مفاوضات جنيف مسرحية.. وحل الأزمة السورية يتم بـ«توافق روسي أمريكي»

2017-05-12 15:04:37
محيط - خالد الريس

شدد المحلل السياسي أنور المشرف، على ضرورة الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية من النظام السوري والمعارضة بجميع أطيافها وفقا لبيان “جنيف 1” تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وعرف المشرف من خلال لقاءه على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، “الجماعات الإرهابية” بأنها كل من ترفض التفاوض السياسي، واصفا حركة “أحرار الشام الإسلامية” الإخوانية المدعومة من قطر وتركيا بأنها  جماعة إرهابية، مؤكدا أنها ستتجه إلى التفاوض على الرغم من ترددها من المشاركة في مفاوضات “الاستانا”.
ورفض اجراء حوار أو تفاوض مع تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” ، وقال : “الوسيلة الوحيدة للتحاور معهم هو القضاء عليهم”.
وأشار إلى أنه لا يعول على تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد التي قال فيها “أن مفاوضات جنيف غير مثمرة” لأن القرار السياسي والعسكري في يد روسيا، مؤكدا أن “الحل في النهاية سيكون بتوافق روسي أمريكي”، ووصف مفاوضات واتفاقيات جنيف بأنها “مجرد مسرحية”.

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