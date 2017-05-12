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بعد الإفراج عن «أوكا وأورتيجا».. خالد الصاوي: «ظهر الحق»
خالد الصاوي‎

بعد الإفراج عن «أوكا وأورتيجا».. خالد الصاوي: «ظهر الحق»

2017-05-12 14:33:24

حرص النجم خالد الصاوى على تهنئة مطربى المهرجانات أوكا وأورتيجا، بعد براءتهما من تهمة التهرب من الخدمة العسكرية وتزوير أوراق رسمية، بعد حبسهما احتياطيا منذ أكثر من شهر وتحديدًا فى 30 مارس الماضى.

وكتب الصاوى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.. تهنئة خالصة من القلب إلى النجمين أوكا وأورتيجا والفنانة مى كساب”.

وتابع: “وذلك لثبوت البراءة أمام المحكمة العسكرية من تهمة التهرب من أداء الخدمة، والتى أثبتت الأدلة أنهما لا تقع عليهما شروط تأديتها من الأساس نظرا لظروفهما الأسرية”.

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