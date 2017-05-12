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خبير أمني: اللي عمله «حبيب العادلي» عيب
براءة احمد نظيف ـ حبيب العادلي ـ فريد الديب

خبير أمني: اللي عمله «حبيب العادلي» عيب

2017-05-12 14:30:18

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن سيناريو مرض وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وغيابه عن منزله للعلاج من الجلطة أمر مستبعد، مؤكدًا أن العادلى موجود في مصر ولم يهرب للخارج.

وأوضح خلال حديثه لقناة “الغد”، أن طاقم الحراسة المعين على فيلا العادلى تأميني فقط لكونه مستهدف من قبل بعض العناصر الإرهابية، مؤكدًا أن العادلى ليس قيد الإقامة الجبرية.

وأضاف: “اللى عمله وزير الداخلية عيب وماينفعش يبقى وزير داخلية لـ 13 سنة ومأمورية تدور عليه داخل البلد وتضبطه”.

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